BCE avança com segunda ronda de experimentação do euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou que vai lançar a segunda ronda de experimentação sobre as possibilidades de inovação do euro digital, sobre a qual dará informações no primeiro semestre de 2026.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o BCE defende que "um euro digital poderia impulsionar a inovação no sistema de pagamentos europeu e impulsionar a inclusão financeira".

Esta é a conclusão de um relatório que o BCE publicou esta sexta-feira sobre a plataforma de inovação do euro digital, que o BCE lançou em outubro de 2024 para colaborar e experimentar com as partes interessadas.

O membro do comité executivo Piero Cipollone disse que o BCE pediu aos "participantes do mercado para imaginarem as oportunidades que um euro digital poderia oferecer aos consumidores e comerciantes", adiantou na apresentação do relatório numa conferência sobre pagamentos na Universidade Bocconi, em Milão.

O relatório descreve as inovações e aplicações que o euro digital permitiria.

Por exemplo, os pagamentos com euro digital reduziriam os custos nas transações financeiras realizadas entre duas empresas para a compra de bens ou serviços cujos volumes são maiores do que nos pagamentos dos consumidores.

Os recibos eletrónicos (e-receipts) permitiriam aos consumidores "acesso aos registos das suas compras, simplificando devoluções, reclamações de garantia, relatórios de despesas e orçamentos pessoais", segundo o BCE.

Além disso, esses recibos eletrónicos poderiam reduzir os custos dos comerciantes e melhorar a sua eficiência.

Os recibos eletrónicos seriam "fortemente criptografados", para serem vistos apenas pelo comprador e pelo vendedor.

As ideias exploradas na plataforma de inovação ainda estão em fase experimental.

Nesta plataforma de experimentação participam 70 elementos do mercado, incluindo comerciantes, empresas do setor de tecnologia financeira, 'startups', instituições académicas, bancos e outros prestadores de serviços de pagamento, para explorar as possíveis aplicações do euro digital.

A plataforma de inovação simula o ecossistema do euro digital, no qual o BCE fornece o apoio e a infraestrutura técnica para que os intermediários desenvolvam métodos e serviços de pagamento digital inovadores a nível europeu.