Combustíveis. Gasóleo sobe e gasolina fica mais barata para a semana

26 set, 2025 - 11:00 • Carla Fino , João Malheiro

Boas e más notícias para os condutores. Saiba os valores.

A+ / A-

A próxima semana traz boas e más notícias para quem quer abastecer o carro.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo vai subir, mas a gasolina vai ficar mais barata.

O gasóleo sobre meio cêntimo a partir de segunda-feira. Já a gasolina fica mais barata um cêntimo.

O preço médio do gasóleo simples deve passar a custar 1,567 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá subir para 1,703 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,555 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,699 euros.

