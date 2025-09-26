Economia de Espanha cresce 3,1% no segundo trimestre

A economia de Espanha cresceu 3,1% no segundo trimestre do ano comparando com o mesmo período de 2024 e 0,8% em cadeia (relativamente aos três meses anteriores), anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

No primeiro trimestre do ano, o Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha tinha crescido 3,2% em termos homólogos (comparando com os mesmos meses de 2024) e 0,6% em cadeia.

O crescimento no segundo trimestre (abril a junho) deveu-se à procura nacional (investimento e consumo, sobretudo, o consumo das famílias), que contribuiu com 3,5 pontos para o aumento do PIB em termos homólogos e 0,8 pontos no aumento em cadeia.

Já a procura externa (exportações e importações) teve um contributo negativo de 0,5 pontos na comparação com o mesmo período de 2024 e teve um impacto nulo no crescimento em cadeia.

A economia espanhola cresceu 3,5% em 2024, segundo uma estimativa atualizada do INE divulgada na semana passada que melhorou em três décimas o cálculo anterior.

Também na semana passada, o Governo de Espanha e o Banco de Espanha melhoraram as previsões de crescimento da economia do país este ano, para 2,7% e 2,6%, respetivamente.

O executivo previa anteriormente um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,6% em 2025, enquanto a última estimativa do Banco de Espanha era de um crescimento de 2,4%.

"Apesar do complexo contexto internacional em que nos movemos, a economia espanhola continua a apresentar sinais claros de fortaleza tanto no curto como no médio prazo", disse o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, numa conferência de imprensa em Madrid em 16 de setembro para apresentar as novas perspetivas e em que realçou que "em 2024 Espanha foi a economia avançada que mais cresceu no mundo".

O Governo espera que a economia espanhola cresça 2,2 % em 2026 e 2,1% em 2027 e 2028, com um impacto positivo no mercado de trabalho que deverá permitir baixar a taxa de desemprego no país até 8,7% em 2028.

Espanha tem atualmente a maior taxa de desemprego da União Europeia, com o Governo a estimar que se situará nos 10,3% no final deste ano.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 2,5% para a economia espanhola este ano, seguido de um aumento de 1,8% em 2026, segundo estimativas reveladas em julho. Já a Comissão Europeia estima que o PIB de Espanha aumente 2,6% este ano, segundo as previsões mais recentes de Bruxelas, divulgadas em maio.

