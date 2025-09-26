Menu
  • Noticiário das 15h
  • 26 set, 2025
"Segue os teus direitos digitais". Deco lança novo projeto para consumidores

26 set, 2025 - 14:14 • Redação

Projeto de literacia digital e formulário de denúncia criado depois de mais de três mil pedidos de informação e de reclamação sobre compras online.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) publicou esta sexta-feira o projeto de literacia digital "Segue os teus direitos", um guia de alerta para os consumidores cada vez mais investido em compras online.

“A Deco recebeu, no ano passado, cerca de 3.500 pedidos de informação e de reclamação em relação ao comércio eletrónico, às plataformas e ao mundo digital de uma forma geral”, expõe a gestora de projetos da associação, Fernanda Santos, justificando a criação do explicador disponível no site. Também vai ser publicada informação na rede social Instagram para que "os consumidores possam dialogar connosco".

“O nosso grande objetivo é que o consumidor faça denúncias sobre práticas que encontre no mundo digital a violar os seus direitos”, declara Fernanda Santos.

O número de queixas e dúvidas crescem e importa, segundo a associação, "dar a conhecer quais as práticas digitais proibidas, como pode reagir a problemas no mundo digital quando faz as suas compras ou simplesmente a utilizar o mundo digital para entretenimento."

Atos digitais, marketplace, padrões obscuros, publicidade em linha e sistema de recomendação são os cinco tópicos explorados pelo novo projeto, que pretendem desviar os consumidores de serem levados a que outros "conduzam as nossas escolhas e manipulem a livre decisão" de compra.

"A Deco tem uma forte responsabilidade para reencaminhar para as autoridades e ganhar mais força na defesa dos consumidores no mundo digital”, relembra.

