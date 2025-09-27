Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança Alimentar

ASAE apreende 10 toneladas de uvas na Região Demarcada do Douro

27 set, 2025 - 10:43 • Lusa

As uvas, que se encontravam prontas para serem introduzidas de forma ilegal no circuito produtivo da região, foram encontradas num armazém e serão destruídas.

A+ / A-

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu na última semana, em Armamar, distrito de Viseu, 10 toneladas de uvas introduzidas ilegalmente na Região Demarcada do Douro, revelou em comunicado aquela instituição de fiscalização.

A apreensão foi feita pela Unidade Regional do Norte em colaboração com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) durante uma operação no concelho de Armamar direcionada a combater o tráfico de produtos vitivinícolas, em particular a introdução ilegal de uvas na Região Demarcada do Douro, explica-se na nota de imprensa.

As uvas, que se encontravam prontas para serem introduzidas de forma ilegal no circuito produtivo da região, foram encontradas num armazém localizado na Região Demarcada do Douro, acrescenta a ASAE.

Neste âmbito, prossegue a nota de imprensa, foi instaurado um processo-crime pela prática do crime de Tráfico de Produtos Vitivinícolas, a identificação de um suspeito e a apreensão de documentação com valor indiciário e probatório.

A operação de prevenção criminal teve como objetivo detetar e reprimir a entrada ilícita de produtos vitivinícolas provenientes de outras regiões, protegendo a autenticidade dos vinhos com Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação Geográfica Protegida (IGP), bem como salvaguardar a integridade económica dos agentes legítimos do setor, assinala-se no comunicado.

Os factos foram comunicados à Autoridade Judiciária competente e o destino das uvas apreendidas será a destruição por via de vinificação controlada, revela a ASAE.

A autoridade informa que continuará a acompanhar e a reforçar ações de inspeção no setor vitivinícola, pela sua representatividade na economia nacional, de modo a salvaguardar os géneros alimentícios de eventuais práticas enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado