Acusações mútuas de manipulação e ingerência marcam legislativas na Moldova

Governo e UE denunciam uma "profunda ingerência" de Moscovo, que nega as acusações, enquanto o bloco que apoia uma aproximação à Rússia adverte contra tentativas de fraude dos resultados eleitorais e interferência do Ocidente, numa eleição que decorre sob alta tensão e com resultado incerto.

O líder socialista e um dos cofundadores do Bloco Eleitoral Patriótico (oposição), Igor Dodon, votou hoje nas eleições legislativas pelo "regresso à normalidade" e contra "o medo, que se tornou a norma".

Dodon, que foi Presidente da Moldova entre 2016 e 2020 e defende uma aproximação a Moscovo, acredita que a vitória da oposição é "óbvia" e pediu que não se permita que as autoridades anulem as eleições se o resultado não lhes for conveniente.

Questionado sobre as alegações de ingerência russa nas eleições, Dodon disse que "a interferência foi por parte do Ocidente".

Por seu lado, a Presidente Maia Sandu, cujo Partido Ação e Solidariedade (PAS) lidera as sondagens, mas que perdeu terreno desde a vitória esmagadora em 2021, alertou para a "interferência maciça da Rússia" após a votação, dizendo que a Moldova está "em perigo".

Maia Sandu denunciou "centenas de milhões de euros" gastos por Moscovo para comprar votos, orquestrar campanhas de desinformação online e organizar a violência.

Já o primeiro-ministro moldavo, Dorin Recean, também do PAS, encorajou os seus compatriotas a votarem: "Não haverá segunda volta, por isso é tão importante votar hoje" para "proteger a paz e a soberania" do país, apelou.

"Ninguém, por mais poderoso que seja, pode trair o nosso país se todos nós aparecermos e votarmos com disciplina. A nossa força reside num voto justo", defendeu, destacando o trabalho das forças de segurança para evitar tentativas de sabotagem das eleições.

Segundo Igor Botan, diretor do 'think tank' moldavo Adept, a Moldávia "nunca viu tal nível (de interferência estrangeira) numa campanha eleitoral" desde a sua independência em 1991.