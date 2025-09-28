"Jacaré não se intimida com crocodilo": Lacoste perde batalha judicial com marca espanhola

28 set, 2025 - 22:43 • Diogo Camilo
A multinacional Lacoste perdeu uma batalha judicial contra uma pequena empresa espanhola de produtos cosméticos, com um jacaré com os braços cruzados e um sorriso como logotipo, depois de ter alegado que poderia levar a confusão com a sua marca.
A decisão do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) foi conhecida na última semana e veio dar razão à Dr. Caimán, indicando que as diferenças são claras o suficiente para não se pensar que se trata do símbolo da marca francesa.
O conflito entre ambas começou em 2023, quando a Dr. Caimán quis registar formalmente a sua marca e a Lacoste se opôs, questionando o desenho gráfico e o conceito da marca, argumentando que a presença de um réptil no logotipo poderia induzir em erro o consumidor, num documento com mais de 700 páginas.
Agora, a União Europeia vem dizer que os contrastes visuais e conceituais entre as duas figuras permitem uma distinção inequívoca entre as duas marcas.
Em reação, Juan Cárdenas, porta-voz da Dr. Caimán, mostrou-se satisfeito: "O jacaré não se intimidou com o crocodilo. Foram dois anos difíceis para a nossa pequena empresa familiar, mas David finalmente derrotou Golias", disse, em entrevista ao Libre Mercado.
Juan contou ainda a origem por detrás da marca: a avó paterna do porta-voz era dona de uma pequena loja que vendia sabonetes e pomadas e o nome é em homenagem ao seu bisavô materno, que tinha como alcunha "El Caimán". Querendo homenagear ambos os lados da sua família, juntou as duas histórias.