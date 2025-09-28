Menu
"Jacaré não se intimida com crocodilo": Lacoste perde batalha judicial com marca espanhola

28 set, 2025 - 22:43 • Diogo Camilo

A multinacional francesa opôs-se ao registo formal de uma marca de produtos cosméticos que tinha um jacaré no seu logotipo. Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia considerou que contrastes permitem uma distinção inequívoca entre as duas marcas.

A+ / A-

A multinacional Lacoste perdeu uma batalha judicial contra uma pequena empresa espanhola de produtos cosméticos, com um jacaré com os braços cruzados e um sorriso como logotipo, depois de ter alegado que poderia levar a confusão com a sua marca.

A decisão do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) foi conhecida na última semana e veio dar razão à Dr. Caimán, indicando que as diferenças são claras o suficiente para não se pensar que se trata do símbolo da marca francesa.

O conflito entre ambas começou em 2023, quando a Dr. Caimán quis registar formalmente a sua marca e a Lacoste se opôs, questionando o desenho gráfico e o conceito da marca, argumentando que a presença de um réptil no logotipo poderia induzir em erro o consumidor, num documento com mais de 700 páginas.

Agora, a União Europeia vem dizer que os contrastes visuais e conceituais entre as duas figuras permitem uma distinção inequívoca entre as duas marcas.

Em reação, Juan Cárdenas, porta-voz da Dr. Caimán, mostrou-se satisfeito: "O jacaré não se intimidou com o crocodilo. Foram dois anos difíceis para a nossa pequena empresa familiar, mas David finalmente derrotou Golias", disse, em entrevista ao Libre Mercado.

Juan contou ainda a origem por detrás da marca: a avó paterna do porta-voz era dona de uma pequena loja que vendia sabonetes e pomadas e o nome é em homenagem ao seu bisavô materno, que tinha como alcunha "El Caimán". Querendo homenagear ambos os lados da sua família, juntou as duas histórias.

