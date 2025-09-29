​25 anos de ADENE. “Estamos a construir um futuro mais justo, mais sustentável”

O presidente da ADENE, Nelson Lage, garante que a agência está a “construir um futuro mais justo, mais sustentável”.

As palavras foram proferidas na abertura da conferência que assinala os 25 anos da agência. Nelson Lage enalteceu uma “sala cheia de interesse e otimismo” e recordou um percurso de “25 anos de impacto”.

Lage considera que a matéria energética é “uma causa global” e que “Portugal está no centro da inovação”.

O presidente da ADENE relatou também uma cena que testemunhou numa dos balcões da ADENE espalhados pelo país. Nelson Lage viu uma mulher entrar no balcão de atendimento preocupada com o valor da fatura da luz, por ser maior do que o dinheiro que tinha disponível.

“A senhora não saiu com mais dinheiro, mas saiu com esperança”, garante, depois de ter sido esclarecida por um dos funcionários de atendimento sobre como pode poupar na energia.

Nelson Lage congratulou-se pelos 25 anos de história da ADENE, mas confessou que se sente ainda mais entusiasmado “pelos próximos 25 que ai vêm”, antecipando uma agência “mais digital” e “mais acelerada”.

A conferência começou com uma mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Guterres enalteceu a importância da ADENE, lembrando que foi o próprio, na altura como primeiro-ministro, que deu luz verde para a criação da ADENE.