Ações da Impresa disparam após CMVM levantar suspensão da negociação

As ações da Impresa - SGPS estavam esta segunda-feira a acentuar os ganhos face a sexta-feira, a subir 61,11% para 0,202 euros, após a empresa assumir negociações com o Grupo italiano MFE.

Cerca das 12h30 em Lisboa, as ações da Impresa, cuja negociação esteve suspensa hoje até às 10h00, estavam a ser negociadas a 0,202 euros, depois de terem fechado a 0,126 euros na sexta-feira.

Durante a sessão de hoje depois de levantada a suspensão da negociação, ou seja, em cerca de duas horas e meia, mudaram de mãos 6.876.899 ações da Impresa, com o valor das transações a cifrar-se em mais de 1,250 milhões de euros.

Hoje, às 10h00 em Lisboa, o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou o levantamento da suspensão da negociação das ações da Impresa - SGPS por considerar "que a suspensão cumpriu o seu propósito de absorção da informação pelo mercado".

A negociação das ações Impresa - SGPS, SA foi suspensa pelo Conselho de Administração da CMVM na sexta-feira "para permitir ao mercado absorver a informação entretanto divulgada".

Num comunicado divulgado no sábado pela CMVM, a Impresa refere que está em negociações com o grupo italiano MFE, controlado pela família de Sílvio Berlusconi, para a aquisição de "uma participação relevante" na dona da SIC e do Expresso.

Na nota, divulgada pela CMVM, lê-se que, "face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".

O grupo disse ainda que "caso venha a existir informação privilegiada, será feita comunicação ao mercado".

A notícia foi avançada originalmente pelo jornal italiano Il Messaggero, que deu conta da vontade do grupo MFE em avançar com a compra de uma posição na Impresa.

[Notícia atualizada às 13h12 de 29 de setembro de 2025 para atualizar o valor das ações]