Ações da Impresa disparam após CMVM levantar suspensão da negociação

A CMVM levantou esta segunda-feira a suspensão da negociação das ações da Impresa, depois de terem sido divulgados dois comunicados sobre as negociações com o grupo italiano MFE para a compra de eventual posição relevante na dona da SIC.

Mal se deu essa decisão, as ações da empresa subiram na bolsa de Lisboa 42,86% para 0,18 euros.

Cerca das 11h20 em Lisboa, as ações da Impresa, cuja negociação esteve suspensa no início da sessão, estavam a ser negociadas a 0,18 euros, depois de terem fechado a 0,13 euros na sexta-feira.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) informa, no seu "site", que o Conselho de Administração do regulador "determinou o levantamento da suspensão da negociação das ações da Impresa - SGPS, considerando que a suspensão cumpriu o seu propósito de absorção da informação pelo mercado".

No domingo, dia 28 de setembro, ao final do dia, a Impresa divulgou um segundo esclarecimento, a pedido da CMVM, em que refere que, "de acordo com informação prestada pela sua acionista maioritária, no âmbito das negociações tornadas públicas com o grupo MFE não se encontra afastada a possibilidade da aquisição por este de uma participação relevante (direta ou indireta) para efeitos de controlo na Impresa, reiterando que, nesta data, não existe qualquer acordo vinculativo para o efeito".

O primeiro esclarecimento aconteceu às 00:59 de 27 de setembro, em que face às notícias que tinham sido divulgadas durante o final do dia de sexta-feira, a Impresa informou que lhe "foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa".

Na altura, a dona da SIC salientou que não existia, "nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".

A notícia das negociações tinha sido avançada pelo jornal italiano Il Messaggero, a meio da tarde de sexta-feira, num artigo com o título "MFE relança a expansão, "descongelando" o dossiê português da Impresa SGPS" ["MFE rilancia l"espansione scongelando il dossier portoghese di Impresa SGPS", na versão original].

Entretanto, no início da sessão dos mercados, a CMVM suspendeu as ações da Impresa para permitir o mercado absorver esta informação.

[Notícia atualizada às 11h29 de 29 de setembro de 2025 para acrescentar a subida em bolsa das ações da empresa]