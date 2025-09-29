Menu
  29 set, 2025
Conferência 25 Anos de Energia para o Futuro

Bruxelas defende que é necessário "mover rapidamente fundos" para a transição energética

29 set, 2025 - 12:53 • Diogo Camilo

Representante da União Europeia lembra que dependência de gás russo tem vindo a ser reduzida, destacando o trabalho de Portugal na descarbonização energética.

A+ / A-


A representante da União Europeia na Conferência “25 Anos de Energia para o Futuro”, Paula Abreu Marques, defende que é necessário "mover rapidamente fundos" para a transição energética, considerando que a Europa "está ainda longe da integração plena e da utilização eficiente" das redes de energia.

Lembrando que a energia está na origem da integração europeia, através do carvão, a chefe de unidade e vice-diretora da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia afirmou que primeira diretiva de Bruxelas sobre energias renováveis surgiu em 2001 e que no ano seguinte surgiu um dos pilares das leis de eficiência energética.

Em representação do Comissário de Energia e Habitação, Dan Jorgensen, na União Europeia, lembrou que no ano passado foram instalados 77 gigawatts de energia renovável no bloco europeu - um aumento de 17% em relação ao ano anterior - e foi reduzida a dependência de gás russo, destacando também o trabalho de Portugal na descarbonização energética.

A encerrar a conferência organizada pela ADENE e pelo Ministério do Ambiente e Energia, o secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Barroca, destacou a ADENE como um dos agentes que torna Portugal "mais eficiente, mais sustentável e mais justo", considerando-a uma "ponte entre o cidadão e a energia".

"A ADENE é feita de pessoas que acreditam que a energia é mais do que um recurso. É um instrumento de coesão, de justiça social e de desenvolvimento económico", disse o governante, no evento que teve lugar na Nova SBE, em Carcavelos.

