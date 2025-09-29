Menu
  • Noticiário das 11h
  • 29 set, 2025
Conferência 25 Anos de Energia para o Futuro

Carlos Carreiras defende "presença cada vez mais forte" das autarquias em matérias de energia

29 set, 2025 - 09:54 • Diogo Camilo

O ainda presidente da Câmara Municipal de Cascais assume que poder autárquico deve assumir mais preponderância no combate aos efeitos das alterações climáticas e na sua mitigação.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, assume que o poder autárquico tem de assumir mais interesse no combate aos efeitos das alterações climáticas.

Na sessão de abertura da Conferência “25 Anos de Energia para o Futuro”, organizada pela ADENE e pelo Ministério do Ambiente e Energia, o autarca defendeu o trabalho que tem sido feito na matéria da energia no concelho e que teve como conceito ser um "território laboratório".

"Temos vindo a fazer o nosso trabalho, que passa por termos um conjunto de medidas e inovação que partiram de uma ideia base de nos assumirmos como território laboratório. Isso implica estarmos abertos a um conjunto de conhecimentos e competências para o concelho de Cascais", afirma Carlos Carreiras, que está prestes a abandonar as funções autárquicas, por estar em limite de mandatos.

O ainda autarca lembrou o funcionamento do hidrogénio verde, os pontos de carregamento elétrico e os transportes rodoviários gratuitos como medidas que foram criadas e aponta à indecisão do Governo sobre a linha de Cascais, indicando que é necessária uma plataforma de gestão urbana que "permita reduzir congestionamentos e emissões".

"É preciso aproveitar e multiplicar cada euro investido pela autarquia", defendeu no evento que se realiza nas instalações da Nova SBE, em Carcavelos, salientando a criação de "sete autoestradas verdes" com aproveitamento das ribeiras, que mitigam o risco de cheias e criam espaços de lazer.

Carreiras defendeu ainda que o poder autárquico tem vindo a assumir "uma presença cada vez mais forte" em todas estas matérias: quer no combate aos efeitos das alterações climáticas, quer na sua mitigação.

A conferência vai ainda contar com intervenções da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e de antigos Ministros e Secretários de Estado da Energia - Assunção Cristas, Artur Trindade e João Pedro Matos Fernandes - além de Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, para discutir os grandes desafios e oportunidades da transição energética global.

