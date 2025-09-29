Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Conferência 25 Anos de Energia para o Futuro

Energia e alterações climáticas. “Estamos na direção certa, mas com a velocidade errada”

29 set, 2025 - 11:04 • Cristina Nascimento

Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas, identifica cinco falhas de mercado no setor da energia.

A+ / A-

O subsecretário-geral das Nações Unidas Jorge Moreira da Silva mostra-se preocupado na capacidade de serem alcançadas as metas de combate às alterações climáticas.

Na Conferência 25 anos de Energia para o Futuro, que assinala um quarto de século de existência da Agência para a Energia ADENE, Jorge Moreira da Silva explicou que “se quisermos honrar o Acordo de Paris e sermos consistentes com o objetivo de redução de um grau e meio até ao final do século, teremos de ter metas nacionais que nos coloquem nessa trajetória”.

“O somatório das metas nacionais de todos os países, neste momento, coloca-nos numa trajetória de 2,6 a 2,9 graus até ao final do século e não um grau e meio”, adverte. Por isso, conclui, a “direção está certa, mas a velocidade errada”.

Esta é uma das cinco falhas de mercado no setor da energia. Moreira da Silva destacou outras, uma delas o acesso à eletricidade.

O diretor executivo da UNOPS lembra que “um terço da população mundial não tem outra forma de confecionar os seus alimentos senão com resíduos queimados e com lenha. 700 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade. Não é verde, não é branca, não é cinzenta, não é preta, não tem acesso à eletricidade. Ponto”.

Moreira da Silva acrescenta que “o Norte pode ficar todo verde, ser neutral em carbono, de pouco nos servirá se fizermos pouco ou quase nada na ajuda ao Sul. O planeta é um só”.

Numa palavra sobre Portugal, o subsecretário-geral das Nações Unidas enaltece o caminho feito e garante que “o mundo precisa que Portugal esteja mais disponível para cooperar com os países em desenvolvimento”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado