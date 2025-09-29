Menu
Lufthansa vai eliminar quatro mil empregos até 2030

29 set, 2025 - 07:49 • Lusa

Redução de pessoal, a maior desde a pandemia da Covid-19, será feita "em concertação com os parceiros sociais".

A+ / A-

A Lufthansa, o maior grupo aéreo europeu, anunciou esta segunda-feira a eliminação de 4.000 postos de trabalho até 2030, principalmente na Alemanha, no âmbito de um plano destinado a reforçar a rentabilidade.

A redução de pessoal, a maior desde a pandemia da Covid-19, será feita "em concertação com os parceiros sociais" e "o foco será colocado nos cargos administrativos, em vez das funções operacionais", precisou a empresa alemã num comunicado publicado durante o dia do investidor do grupo.

O Grupo Lufthansa manifestou no início do mês a intenção de analisar "cuidadosamente" o caderno de encargos da reprivatização da TAP, considerando na altura ser "o melhor parceiro" para a companhia aérea portuguesa "e para Portugal".

A Lufthansa destacou a ligação histórica à TAP através da Star Alliance e o investimento em novas instalações de manutenção perto do Porto.

"Aguardamos com interesse a entrada no processo para avaliar os requisitos definidos pelo Governo e a viabilidade comercial de um eventual investimento", respondeu o grupo alemão quando questionado pela Lusa sobre a aprovação do caderno de encargos e calendário do processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa.

