Ministra do Ambiente elogia "pacto de regime" na aposta em energias renováveis



A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, elogiou esta segunda-feira o "pacto de regime" que existiu na setor da energia nos últimos 25 anos, com uma "linha de coerência" entre os vários governos que têm permitido uma aposta nas energias renováveis.

Na cerimónia de abertura da Conferência “25 Anos de Energia para o Futuro”, organizada pela ADENE e pelo Ministério do Ambiente e Energia, a governante começou por assinalar que a Agência para a Energia surgiu numa altura de "ponto de viragem nas políticas energéticas em Portugal".

Maria da Graça Carvalho refere que as políticas do setor da energia "passaram a colocar os consumidores no centro das decisões".

A responsável pela pasta da energia salientou que a ADENE "não é só um agente da transição energética, como uma entidade formadora, uma representante internacional de Portugal e, ao mesmo tempo, um interlocutor muito próximo do poder local", sublinhando ainda a sua função na defesa dos direitos dos consumidores.

"Como ministra da Energia, a minha experiência de interação com a ADENE resume-se a três palavras: trabalha, execute, cumpre", afirmou, durante o evento que se realiza nas instalações da Nova SBE, em Carcavelos.

Falando sobre o último quarto de século da continuidade políticas de energia em Portugal, Maria da Graça Carvalho apontou para a convergência entre os vários governos no setor da energia.

"Costuma-se falar em pactos de regime. Se há um setor onde esse pacto tem existido, sem a necessidade de o formalizar, é na energia. Podemos ter discordâncias de pormenor, e temos muitas vezes, mas no essencial, tem existido uma linha de coerência, um compromisso inabalável com a descarbonização da economia e na aposta em energias renováveis", apontou, lembrando a aprovação no Parlamento, sem votos contra, do Plano Nacional de Energia e Clima.

A conferência vai ainda contar com intervenções de antigos Ministros e Secretários de Estado da Energia - Assunção Cristas, Artur Trindade e João Pedro Matos Fernandes - além de Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, para discutir os grandes desafios e oportunidades da transição energética global.