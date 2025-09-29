Menu
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Negociação de ações da Impresa suspensa pela CMVM

29 set, 2025 - 09:57 • Lusa

Família Berlusconi quer comprar parte da dona da SIC e Expresso.

A negociação das ações Impresa - SGPS, SA foi suspensa pelo Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na sexta-feira "para permitir ao mercado absorver a informação entretanto divulgada", foi esta segunda-feira anunciado.

Num comunicado divulgado no sábado pela CMVM, a Impresa refere que está em negociações com o grupo italiano MFE, controlado pela família de Sílvio Berlusconi, para a aquisição de "uma participação relevante" na dona da SIC e do Expresso.

Na nota, divulgada pela CMVM, lê-se que, "face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito".

O grupo disse ainda que "caso venha a existir informação privilegiada, será feita comunicação ao mercado".

A notícia foi avançada originalmente pelo jornal italiano Il Messaggero, que deu conta da vontade do grupo MFE em avançar com a compra de uma posição na Impresa.

