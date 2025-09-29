Menu
  • Noticiário das 8h
  • 29 set, 2025
Preço dos combustíveis. Gasóleo sobe, gasolina desce

29 set, 2025 - 07:41 • Olímpia Mairos

Os preços finais só serão conhecidos nas bombas, já que variam consoante a marca, a localização e o próprio posto de abastecimento.

O preço do gasóleo vai subir meio cêntimo esta segunda-feira, mas a gasolina vai ficar mais barata um cêntimo.

A confirmarem-se as previsões, o litro do gasóleo simples deve passar a custar 1,567 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá subir para 1,703 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na sexta-feira 1,555 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina valia 1,699 euros.

Tópicos
