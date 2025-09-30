Apagão. França, Portugal e Espanha reúnem-se para acelerar interligação elétrica

França, Portugal e Espanha vão conversar nas próximas semanas sobre como acelerar os projetos de interligação de energia, disse a ministra da Energia de Portugal à Reuters, enquanto o país se esforça por melhorar as ligações elétricas após um grande apagão em Abril.

A deficiente ligação elétrica entre Espanha e Portugal e o resto da Europa foi evidenciada pela falha de energia sem precedentes nos países em Abril, que, segundo os especialistas, poderia ter sido menos grave se a Península Ibérica tivesse mais interligações para trocar energia com outros países.

"Após o apagão, pressionámos ainda mais a Comissão Europeia e a França, juntamente com a Espanha, e, como resultado deste contacto, o governo francês solicitou uma reunião", disse Maria da Graça Carvalho em entrevista. Afirmou que as negociações ocorreriam no início de outubro.

Carvalho disse estar esperançada que a França esteja disposta a acelerar os projetos, especialmente depois de o Banco Europeu de Investimento ter anunciado que apoiará o projeto de interligação energética do Golfo da Biscaia entre Espanha e França com 1,6 mil milhões de euros (1,88 mil milhões de dólares).

"São bons sinais", disse ela, acrescentando que é necessário concluir uma avaliação ambiental da ligação do Golfo da Biscaia antes de o projeto poder avançar.

O Ministério da Energia francês não respondeu a um pedido de comentário. O Ministério da Energia espanhol recusou comentar a reunião.

Os operadores de rede e as centrais elétricas têm trocado farpas sobre quem foi o culpado pelo enorme apagão na Península Ibérica em abril, enquanto a investigação da UE sobre a causa ainda está em curso.

A rede europeia de operadores de sistemas de transmissão, ENTSO-E, deverá publicar parte da sua investigação na sexta-feira, confirmando as condições da rede quando o apagão começou.

Os trabalhos de reforço de uma interligação existente entre França e Espanha deverão estar concluídos este ano, enquanto a ligação do Golfo da Biscaia deverá estar concluída até 2028.

Espanha e Portugal já tinham afirmado que a França tinha retido novas interligações. A operadora de rede francesa RTE avaliou duas ligações adicionais com Espanha sobre os Pirenéus, mas observou que os beneficiários dos projetos estariam localizados fora de França.

A Península Ibérica tem apenas 3% da sua capacidade elétrica ligada aos vizinhos europeus, muito abaixo da meta da UE de que os países atinjam os 15% até 2030.