Estado regista excedente de 2.011,2 milhões de euros até agosto

30 set, 2025 - 16:01 • Lusa
O Estado registou um excedente de 2.011,2 milhões de euros até agosto, uma melhoria de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo, de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada hoje.
"As Administrações Públicas (AP) registaram, até agosto de 2025, um saldo global de 2.011,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo (que apresentou um saldo global de 524,1 milhões de euros)", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (EO), antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO). .
Esta evolução reflete um aumento na receita (8%) superior ao da despesa (6,1%), explica a entidade.
Na receita, destaca-se o crescimento de 9,1% da receita fiscal, que "decorreu, essencialmente, da execução do IRS (16,6%) e do IVA (9%) e, a um nível inferior, do IMT (28,8%) e do ISP (13,4%), atenuado pela quebra do IRC (-8%)", explica a EO, bem como o aumento de 8,2% da receita contributiva.
Já a receita não fiscal e não contributiva aumentou 4,5%, devido principalmente aos acréscimos nas transferências (10%), nas taxas, multas e outras penalidades (6,5%) e nos rendimentos da propriedade (10,1%).
Na despesa, por sua vez, sobressai o acréscimo ocorrido nas transferências (4,9%), nas despesas com pessoal (9,3%) e no investimento (17,8%), cujo aumento está relacionado com os investimentos enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Os pagamentos em atraso das entidades públicas totalizaram 889,2 milhões de euros até agosto, mais 245,8 milhões de euros face ao mesmo período de 2024, revelou também a síntese de execução orçamental.
"No final de agosto, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 889,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 245,8 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", lê-se no documento.
Já relativamente ao mês anterior, verificou-se um aumento de 148,7 milhões de euros.
De acordo com o mesmo documento, a evolução homóloga tem em conta um aumento na área da saúde (328,1 milhões de euros), que foi atenuado pela descida na Administração Central (-71,4 milhões de euros), excluindo o subsetor da saúde, e na Administração Local (-14,8 milhões de euros).
Já para a variação mensal pesou a evolução ocorrida nas entidades da área da saúde (146,4 milhões de euros).
Até julho, o excedente estava em 3.214,9 milhões de euros, pelo que se verificou um aumento face ao mês anterior.
A receita efetiva atingiu os 29.788,5 milhões de euros, enquanto a despesa efetiva se fixou nos 25.380,1 milhões de euros.
Destacam-se rubricas como as transferências da União Europeia referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência, que aumentaram 66,9% face ao período homólogo, bem como as despesas com o Complemento Solidário para Idosos, que subiram 47,4%.
Por outro lado, há áreas onde se verificou uma redução, como a receita do adicional ao IMI, que caiu 17,3% relativamente ao mesmo período do ano passado, e as medidas excecionais e temporárias referentes à pandemia covid-19, que têm vindo a ser descontinuadas e registaram uma quebra de 74,2%.