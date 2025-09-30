Prestação da casa desce 64,19 euros para crédito de 150.000 euros e Euribor a 12 meses

A prestação da casa paga ao banco vai descer 64,19 euros em outubro nos contratos com taxa variável, com um crédito de 150.000 euros, indexado à Euribor a 12 meses, de acordo com uma simulação da Deco.

A prestação de outubro, considerando o cenário de uma média da Euribor a 12 meses de 2,102%, será de 646,41 euros, quando no período homólogo estava em 710,60 euros, verificando-se assim uma descida de 64,19 euros.

As simulações para a Lusa da DECO Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um "spread" (margem de lucro comercial) de 1%.

Por sua vez, um cliente com um crédito nas mesmas condições, mas tendo por referência a Euribor a seis meses verá a sua prestação recuar 23,28 euros para 640,69 euros, tendo em conta os valores da última revisão em abril.

No caso de um crédito indexado à Euribor a três meses, a prestação vai agora ser de 634,59 euros, acima dos 631,11 euros referentes à ultima revisão de julho, ou seja, mais 3,48 euros.

Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro diretoras, incluindo a taxa de depósitos em 2,00%, considerada neutra para a zona euro, por não estimular ou travar o crescimento económico.

Assim, o Conselho do BCE decidiu manter a taxa de facilidade permanente de depósito nos 2,00%, a taxa de juro das operações principais de refinanciamento nos 2,15% e taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez continua em 2,40%.