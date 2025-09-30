30 set, 2025 - 13:51 • Carla Fino
O site para aceder ao programa E-Lar está indisponível. O serviço para apresentar as candidaturas para a troca de equipamentos a gás, por versões elétricas e que arrancou esta terça-feira, encontra-se com falhas.
Contactada pela Renascença, o Ministério do Ambiente e Energia admite constrangimentos, que estarão relacionados com a forte afluência ao programa.
Não há ainda uma previsão para a situação ficar regularizada, diz fonte do gabinete de Maria da Graça Carvalho.
Recorde-se que o programa E-Lar disponibiliza 30 milhões de euros para quem queira efetuar as trocas de equipamentos.