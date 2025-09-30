Menu
Site para aceder ao programa E-Lar está indisponível

30 set, 2025 - 13:51 • Carla Fino

O site para aceder ao programa E-Lar está indisponível. O serviço para apresentar as candidaturas para a troca de equipamentos a gás, por versões elétricas e que arrancou esta terça-feira, encontra-se com falhas.

Contactada pela Renascença, o Ministério do Ambiente e Energia admite constrangimentos, que estarão relacionados com a forte afluência ao programa.

Não há ainda uma previsão para a situação ficar regularizada, diz fonte do gabinete de Maria da Graça Carvalho.

Recorde-se que o programa E-Lar disponibiliza 30 milhões de euros para quem queira efetuar as trocas de equipamentos.

