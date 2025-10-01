Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Associação Automóvel de Portugal

Mercado automóvel aumenta 6,8% até setembro

01 out, 2025 - 19:04 • Lusa

Novos 199.714 veículos colocados em circulação e novas 171.564 matrículas de ligeiros de passageiros são algumas novidades do mercado automóvel, de janeiro a setembro deste ano.

A+ / A-

O mercado automóvel aumentou 6,8% entre janeiro e setembro, com 199.714 novos veículos colocados em circulação, segundo o comunicado desta quarta-feira da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Só em setembro, foram contabilizadas 20.554 matrículas de veículos automóveis, mais 13,8% relativamente ao mesmo mês de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por mercado, até setembro, as matrículas de ligeiros de passageiros cresceram 8,7% para 171.564 unidades.

Neste período, 67,6% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

O mercado de ligeiros de mercadorias, por seu turno, contabilizou 23.007 unidades até setembro, uma descida homóloga de 2,7%.

Nos primeiros nove meses do ano, as matrículas de veículos pesados fixaram-se em 5.143 unidades, uma descida de 6,8% relativamente ao mesmo período de 2024.

Num outro comunicado, a ACAP detalhou que o mercado de veículos elétricos progrediu 34,5% entre janeiro e setembro, somando-se 104.310 unidades.

Destaca-se o mercado de veículos pesados eletrificados, com uma variação de 77,3%, face a 2024, com 172 veículos matriculados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado