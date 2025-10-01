Mercado automóvel aumenta 6,8% até setembro

O mercado automóvel aumentou 6,8% entre janeiro e setembro, com 199.714 novos veículos colocados em circulação, segundo o comunicado desta quarta-feira da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Só em setembro, foram contabilizadas 20.554 matrículas de veículos automóveis, mais 13,8% relativamente ao mesmo mês de 2024.



Por mercado, até setembro, as matrículas de ligeiros de passageiros cresceram 8,7% para 171.564 unidades.

Neste período, 67,6% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

O mercado de ligeiros de mercadorias, por seu turno, contabilizou 23.007 unidades até setembro, uma descida homóloga de 2,7%.

Nos primeiros nove meses do ano, as matrículas de veículos pesados fixaram-se em 5.143 unidades, uma descida de 6,8% relativamente ao mesmo período de 2024.

Num outro comunicado, a ACAP detalhou que o mercado de veículos elétricos progrediu 34,5% entre janeiro e setembro, somando-se 104.310 unidades.

Destaca-se o mercado de veículos pesados eletrificados, com uma variação de 77,3%, face a 2024, com 172 veículos matriculados.