Preços da água e do gás natural sobem esta quarta-feira

O preço da água e do gás vão aumentar esta quarta-feira, resultado das atualizações da Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) e da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), respetivamente.

Relativamente às despesas na água, a EPAL anuncia o aumento de 20 cêntimos por mês "para a maioria dos clientes domésticos e da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de sete metros cúbicos e um contador até 25 milímetros)". Já as novas tarifas de gás natural no mercado regulado somam 0,36 a 0,21 euros na fatura mensal para a maioria dos clientes, uma subida em média 1,5% a partir desta quarta-feira face aos preços em vigor em setembro.

De acordo com a empresa do setor empresarial do estado EPAL, as tarifas da água "foram atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)".

Apesar disto, a empresa recorda que tem disponível a Tarifa Social da Água, destinada a clientes mais carenciados, que prevê descontos que podem ir até aos 98%, e uma Tarifa Familiar para agredados familiares com cinco ou mais pessoas.

Sobre a atualização na fatura do gás natural, o aumento aprovado em junho pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai vigorar até 30 de setembro de 2026 e abrange os 437 mil consumidores que permaneciam, naquele mês, no mercado regulado.

Em março, a ERSE tinha proposto um aumento de 4% das tarifas, que foi depois revisto em baixa, explicado, essencialmente, pela diminuição, em cerca de 9%, da previsão do preço de aquisição do gás natural pelos comercializadores de último recurso (CUR), fruto do decréscimo do preço do petróleo, entretanto ocorrido nos mercados de futuros.

Com a decisão anunciada em junho, aprovada pelo Conselho Tarifário e outras entidades, "o impacto na fatura do gás natural (incluindo taxas e impostos), para as tipologias de consumo mais representativas (casal sem filhos e casal com dois filhos), traduz-se num aumento entre 0,36 e os 0,21 euros na fatura mensal", detalhou então o regulador, em comunicado.

De acordo com as contas do regulador, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado vão registar, no conjunto dos últimos cinco anos, uma variação média anual de mais 4,6% no preço final.

O regulador lembra que no mercado livre, que no final de fevereiro contava com 1,1 milhões de consumidores, os preços variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente.

O preço final da fatura de fornecimento de gás natural, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, inclui o valor relativo às tarifas de acesso às redes, reguladas pela ERSE, que refletem a utilização coletiva das infraestruturas de redes.

Os clientes com tarifa social, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, continuam a usufruir de um desconto de 31,2%, calculado por referência aos preços de venda a clientes finais do mercado regulado.

[Notícia atualizada às 17h07 para acrescentar as novas tarifas da água na fatura mensal]

