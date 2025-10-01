Taxa de desemprego desce para 6,1% em agosto

A taxa de desemprego desceu 0,2 pontos para 6,1% em agosto face ao mês homólogo de 2024, e subiu 0,1 pontos percentuais em relação a julho, segundo estimativa provisória divulgada esta quarta-feira pelo INE.

"A taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor superior ao de julho de 2025 (0,1 pontos percentuais) e inferior ao de maio de 2025 (0,1 pontos percentuais) e ao de agosto de 2024 (0,2 pontos percentuais)", avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE divulgou também os valores definitivos para o mês de julho, tendo revisto em alta a taxa de desemprego daquele mês para 6,0% (face ao aos 5,8% inicialmente estimados), ainda assim o valor mais baixo desde março de 2022 (5,9%).

A taxa de desemprego de julho foi inferior em 0,1 pontos percentuais ao de junho de 2025, em 0,2 pontos percentuais ao de abril de 2025 e em 0,5 pontos percentuais ao de julho de 2024.

Em agosto, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 10,4%, valor superior ao do mês anterior (0,3 pontos percentuais) inferior ao de três meses antes (0,1 pontos percentuais) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,4 pontos percentuais).

Quanto à taxa de inatividade, foi estimada em 30,3%, o valor mais baixo desde o início da série de dados (fevereiro de 1998), enquanto a população empregada (5.265,4 mil) atingiu o valor mais elevado.

Já a população desempregada (341,3 mil) aumentou em agosto face a julho de 2025 (7,7 mil; 2,3%) e diminuiu por comparação com maio de 2025 (6,1 mil; 1,8%) e com agosto de 2024 (3,8 mil; 1,1%).

Segundo o INE, a população ativa (5.606,7 mil) aumentou relativamente a julho de 2025 (9,8 mil; 0,2%), a maio do mesmo ano (37,8 mil; 0,7%) e a agosto de 2024 (170,8 mil; 3,1%).

Por sua vez, a população inativa (2.438,8 mil) diminuiu em relação aos três períodos de comparação: mês anterior (4,3 mil; 0,2%), três meses antes (17,4 mil; 0,7%) e mesmo mês de 2024 (56,1 mil; 2,3%).

Em agosto, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) superou a de homens (5,9%) em 0,5 pontos percentuais, enquanto a taxa de desemprego de adultos (5,1%) igualou o valor de junho do mesmo ano.

Já a taxa de desemprego de jovens registou em junho e em agosto de 2025 o valor mais baixo - 18,9% - desde junho de 2023 (18,5%).