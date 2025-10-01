Menu
Taxa de inflação da zona euro aumenta para 2,2% em setembro

01 out, 2025 - 12:42 • Lusa

Entre as várias componentes da inflação, a dos serviços deverá registar a taxa anual mais elevada no passado mês.

A+ / A-

A taxa de inflação homóloga da zona euro avançou, em setembro, para os 2,2%, interrompendo três meses consecutivos nos 2,0%, segundo uma estimativa rápida esta quarta-feira divulgada pelo Eurostat.

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), aumentou também face à de 1,7% registada em setembro de 2024.

De acordo com a estimativa do serviço estatístico europeu, entre as várias componentes da inflação, a dos serviços deverá registar a taxa anual mais elevada em setembro (3,2%, contra 3,1% em agosto), seguida dos produtos alimentares, álcool e tabaco (3,0%, face a 3,2% em agosto), dos produtos industriais não energéticos (0,8%, estável em relação a agosto) e da energia (-0,4%, contra -2,0% em agosto).

Tópicos
Saiba Mais
