Governo vai apresentar proposta a Bruxelas para reforçar programa E-Lar

O Governo vai apresentar uma proposta à estrutura de missão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a Bruxelas para reforçar o programa E-Lar, anunciou esta sexta-feira a ministra da Energia.

O executivo tem um montante total de 100 milhões de euros para combater a pobreza energética, 60 milhões dos quais que estão destinados, por exemplo, a obras. Tendo em conta que o PRR termina em 2026, a ministra vai propor a transferência de parte desta verba para os eletrodomésticos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Vamos ver o que conseguimos fazer em termos de reforços financeiros. A decisão não é só nossa [...], mas da unidade de missão do PRR e da Comissão Europeia. Foi um programa bem sucedido, de que as pessoas gostaram e responderam", afirmou a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, em Lisboa.

A governante, que falava aos jornalistas à margem da cimeira "Portugal Renewable Energy", promovida pela APREN — Associação Portuguesa de Energias Renováveis, precisou que o executivo dispõe de 30 milhões euros destinados aos eletrodomésticos e eficiência energética.

Os restantes 10 milhões de euros do Fundo Ambiental podem ser aplicados a cada uma destas categorias, "mas vão ser aplicados aos eletrodomésticos, que têm uma execução mais rápida", anunciou.

O presidente da Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital (AGEFE), Nuno Lameiras, considerou, na quinta-feira, que o programa E-Lar é um passo positivo, mas apresenta fragilidades e "dotação financeira insuficiente" face à forte procura registada.