Preços das casas mais do que duplicam em 15 anos em Portugal

Os preços das casas mais do que duplicaram (141%) em Portugal entre 2010 e 2025, tendo subido 17,2% no segundo trimestre do ano, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Num boletim agora divulgado, o serviço estatístico europeu indica que os preços das casas entre 2010 e 2025 mais do que triplicaram na Hungria (277%) e na Estónia (250%).

Os preços das casas duplicaram ou mais do que duplicaram em dez países do bloco: Lituânia (202%), Letónia (162%), República Checa (155%), Portugal (141%), Bulgária (133%), Áustria (117%), Luxemburgo (112%), Eslováquia (105%), Polónia (104%) e Croácia (102%), com a Itália a apresentar o único recuo (-1%).

O Eurostat refere também que, por outro lado, as rendas de casa na União Europeia (UE) aumentaram 3,2%, no segundo trimestre face ao período homólogo, e 0,7% na comparação com os primeiros três meses do ano.

Comparando com 2010, os preços das casas aumentaram mais do que os das rendas em 21 dos 26 países da UE para os quais há dados disponíveis.

Durante o mesmo período, os preços dos arrendamentos subiram em 26 países da UE, tendo os maiores aumentos sido registados na Estónia (218%), Lituânia (192%), Hungria (125%) e Irlanda (117%), tendo a Grécia sido o único país onde os preços das rendas diminuíram (-9%).

Em 2024, a Hungria (12,4%) foi o país onde as rendas homólogas mais subiram, seguindo-se a Roménia (11,1%) e Malta (8,9%), com Portugal no quinto lugar da tabela (7,0%).

Entre 2010 e o segundo trimestre de 2025, os preços das casas na UE aumentaram 60,5% e os das rendas 28,8%.