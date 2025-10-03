Menu
Preços dos combustíveis descem para a semana

03 out, 2025 - 09:53 • Olímpia Mairos

A descida é mais significativa no gasóleo.

A próxima semana vai trazer uma nova mexida nos preços dos combustíveis e as notícias são boas para os automobilistas.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer dois cêntimos e a gasolina 0,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,553 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá descer para 1,702 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,573 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,702 euros.

Recorde-se que a Comissão Europeia quer que Portugal acabe com o desconto aplicado ao Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), em vigor desde 2022. A confirmar-se, tal decisão irá levar ao aumento do preço dos combustíveis, aumento esse que pode agravar o valor por litro em até 10%.

