Banco de Portugal

Centeno mantém-se como consultor no BdP com salário de 17 mil euros

06 out, 2025 - 14:25 • Redação

Álvaro Santos Pereira tomou posse esta segunda-feira. Mário Centeno mantém-se, como já tinha referido no Parlamento, como consultor.

Álvaro Santos Pereira entra, Mário Centeno sai. Mas, na prática, o agora antigo governador do Banco de Portugal não deixa a instituição, apenas abandona o cargo a partir desta segunda-feira.

Conforme Mário Centeno já tinha revelado no Parlamento, irá manter-se no Banco de Portugal como consultor e, segundo o jornal Eco, irá receber um ordenado bruto na ordem dos 17 mil euros.

Álvaro Pereira. Governo e autarquias precisam de fazer "muito mais" para aumentar a oferta de casas

Novo Governador do Banco de Portugal

Novo Governador do Banco de Portugal

Na tomada de posse, o novo governador do Banco de

Na tomada de posse, o novo governador do Banco de (...)

Ainda segundo o mesmo jornal, Centeno conseguiu manter-se na sede do banco, o que não é habitual, em vez de ver o seu gabinete ser transferido para o edifício da instituição na Almirante Reis, em Lisboa.

