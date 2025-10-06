Centeno mantém-se como consultor no BdP com salário de 17 mil euros

06 out, 2025 - 14:25 • Redação
Álvaro Santos Pereira entra, Mário Centeno sai. Mas, na prática, o agora antigo governador do Banco de Portugal não deixa a instituição, apenas abandona o cargo a partir desta segunda-feira.
Conforme Mário Centeno já tinha revelado no Parlamento, irá manter-se no Banco de Portugal como consultor e, segundo o jornal Eco, irá receber um ordenado bruto na ordem dos 17 mil euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Novo Governador do Banco de Portugal
Na tomada de posse, o novo governador do Banco de (...)
Ainda segundo o mesmo jornal, Centeno conseguiu manter-se na sede do banco, o que não é habitual, em vez de ver o seu gabinete ser transferido para o edifício da instituição na Almirante Reis, em Lisboa.