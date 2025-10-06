Menu
Combustíveis. Gasóleo e gasolina mais baratos esta segunda-feira

06 out, 2025 - 06:30 • Olímpia Mairos

Os preços devem ser confirmados diretamente nas bombas, pois podem variar de acordo com o posto de abastecimento, a marca e a localização.

A+ / A-

A semana arranca com uma descida nos preços dos combustíveis.

O preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer dois cêntimos e a gasolina 0,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,553 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá descer para 1,702 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Fim do desconto nos combustíveis? Governo confirma que está a negociar com Bruxelas

Apoio ao ISP

Fim do desconto nos combustíveis? Governo confirma que está a negociar com Bruxelas

Fonte do Governo confirma à Renascença que está a (...)

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados diretamente nas bombas, pois podem variar de acordo com o posto de abastecimento, a marca e a localização

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na passada sexta-feira 1,573 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina valia 1,702 euros.

