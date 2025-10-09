Menu
  Noticiário das 19h
  09 out, 2025
Orçamento do Estado

Alexandra Leitão considera “eleitoralistas” algumas medidas do Orçamento do Estado

09 out, 2025 - 14:46 • Fábio Monteiro , Catarina Severino Alves

À margem de uma visita ao Bairro da Boavista, na freguesia de Benfica, a cabeça-de-lista da coligação PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN evitou comentar o timing da apresentação do documento.

A+ / A-

A candidata socialista à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão, afirmou que algumas das medidas já conhecidas da proposta de Orçamento do Estado para 2026 são eleitoralistas.

À margem de uma visita ao Bairro da Boavista, na freguesia de Benfica, a cabeça-de-lista da coligação PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN evitou comentar o timing da apresentação do documento.

“O orçamento tem de ser apresentado legalmente até amanhã e, portanto, foi apresentado hoje em vez de amanhã. Já se têm vindo a público algumas medidas que, obviamente, têm um objetivo eleitoralista, não me surpreendo, não faço mais comentários quanto a isso, mas vamos analisar o orçamento para também perceber como é que estão as transferências para as autarquias, etc., e esperemos ainda ter tempo durante as 36 horas de campanha que faltam para falar sobre esse assunto, neste momento não vi ainda.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao seu lado, o ex-presidente da Câmara de Lisboa e ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que cada um tira as suas conclusões sobre as datas escolhidas pelo Governo, mas desvalorizou a questão.

“Quem marca a data das eleições é o Governo e a lei determina qual é a data de apresentação do orçamento e por isso a conclusão tiro, mas quer dizer, também não vejo daí nada que me preocupe ou assuste particularmente”, disse Medina.

Já “a questão diferente é ver o conteúdo das medidas e se as medidas vão no sentido correto do ponto de vista do investimento, do ponto de vista do reforço do poder de compra das famílias e se tudo isto é feito com equilíbrio e com ponderação e com garantia de sustentabilidade às nossas finanças públicas, que é essencial manter”, acrescentou.

As declarações foram feitas durante a visita ao Bairro da Boavista e à Escola Básica Gonçalo Ribeiro Teles, cuja obra foi lançada durante o mandato de Medina.

