Orçamento do Estado

Casas até 106 mil euros isentas de IMT

09 out, 2025 - 13:12 • Fábio Monteiro

Casas até 106 346 euros vão ficar isentas de IMT em 2026. O Governo propõe ainda atualizar os restantes escalões em cerca de 2% e manter a isenção jovem até 330 mil euros.

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

Casas com valor até 106 346 euros vão ficar isentas de IMT no próximo ano. A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2026, que atualiza os escalões do imposto em cerca de 2%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O escalão seguinte, entre mais de 106 346 e 145 470 euros, passa a ter uma taxa marginal de 2% e uma taxa média de 0,5379%. Acima disso, as taxas vão subindo progressivamente até aos 8%, com dois escalões a aplicar taxas únicas de 6% e 7,5% para imóveis de valor mais elevado.

O regime especial para jovens mantém-se, garantindo isenção até 330 539 euros. Esta condição aplica-se a compradores entre os 18 e os 35 anos, que adquiram habitação própria e permanente.

Proposta do Orçamento do Estado para 2026 já publicada no site da Assembleia

O Orçamento do Estado para 2026 é entregue no parl(...)

