Governo mantém expansão dos metros do Porto, Lisboa, Mondego e Odivelas/Loures no Orçamento

09 out, 2025 - 17:03 • Lusa
O Governo mantém no próximo ano a aposta na expansão das redes dos metros de Lisboa, Porto, Mondego e Odivelas/Loures, com uma dotação de 756 milhões de euros, segundo o relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado (OE).
De acordo com a proposta do OE2026 hoje entregue no parlamento, o Governo PSD/CDS-PP aumentou em 315 milhões de euros a dotação total para estes investimentos face a 2025, uma vez que o valor de 625 milhões inicialmente avançado para a expansão destas redes este ano foi ajustado para 441 milhões de euros.
Para a expansão da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa até Alcântara, está previsto um investimento de 132 milhões de euros, menos um milhão do que o valor apresentado no orçamento anterior, que foi entretanto revisto e ficou em 81 milhões.
Já para a expansão entre o Rato e Cais do Sodré o Governo reservou 53 milhões de euros, menos três milhões de euros que no OE2025.
Para o novo Metro Ligeiro de Superfície Odivelas/Loures (a futura linha Violeta) estão previstos 100 milhões de euros, tendo a obra conclusão prevista para 2029.
Em relação à expansão do Metro do Porto estão afetos no OE2026 um total de 436 milhões de euros: 130 milhões de euros para as linhas Amarela e Rosa e 300 milhões de euros para a linha Casa da Música - Santo Ovídio. .
Já para o BRT Boavista -- Império (metrobus) estão destinados 36 milhões de euros.
Para o Sistema de Mobilidade do Mondego (também metrobus), a proposta do Governo destina quatro milhões de euros, uma verba que desceu em relação ao Orçamento deste ano, através do qual foram atribuídos 36 milhões.
Nas políticas de transporte são mantidos os direitos à utilização gratuita de transportes públicos para jovens até aos 23 anos, medida implementada após o OE2025.
Na expansão da rede do metro de Lisboa até Alcântara (um dos investimentos previstos no PRR - Plano de Recuperação e Resiliência) estão previstas quatro novas estações e o prazo de execução da obra que está definido em contrato é o final de 2027.
A obra abrange uma extensão de cerca de quatro quilómetros e quatro novas estações: Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.
A estação de Alcântara fará a ligação à futura Linha Intermodal Sustentável, promovendo a ligação ao concelho de Oeiras (LIOS Ocidental).
O Governo entregou hoje no parlamento o OE2026, na véspera do prazo limite e três dias antes das eleições autárquicas de domingo.
No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.
O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB neste ano e de 0,1% no próximo. Quanto ao rácio da dívida, estima a sua redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.
A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.