Governo mantém expansão dos metros do Porto, Lisboa, Mondego e Odivelas/Loures no Orçamento

O Governo mantém no próximo ano a aposta na expansão das redes dos metros de Lisboa, Porto, Mondego e Odivelas/Loures, com uma dotação de 756 milhões de euros, segundo o relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado (OE).

De acordo com a proposta do OE2026 hoje entregue no parlamento, o Governo PSD/CDS-PP aumentou em 315 milhões de euros a dotação total para estes investimentos face a 2025, uma vez que o valor de 625 milhões inicialmente avançado para a expansão destas redes este ano foi ajustado para 441 milhões de euros.

Para a expansão da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa até Alcântara, está previsto um investimento de 132 milhões de euros, menos um milhão do que o valor apresentado no orçamento anterior, que foi entretanto revisto e ficou em 81 milhões.

Já para a expansão entre o Rato e Cais do Sodré o Governo reservou 53 milhões de euros, menos três milhões de euros que no OE2025.

Para o novo Metro Ligeiro de Superfície Odivelas/Loures (a futura linha Violeta) estão previstos 100 milhões de euros, tendo a obra conclusão prevista para 2029.

Em relação à expansão do Metro do Porto estão afetos no OE2026 um total de 436 milhões de euros: 130 milhões de euros para as linhas Amarela e Rosa e 300 milhões de euros para a linha Casa da Música - Santo Ovídio. .

Já para o BRT Boavista -- Império (metrobus) estão destinados 36 milhões de euros.