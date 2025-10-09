Menu
Governo prepara fim do desconto no ISP a “médio prazo”

09 out, 2025 - 14:20 • Fábio Monteiro

Governo quer acabar com o desconto no ISP sem aumentar o preço dos combustíveis. A Comissão Europeia exige o fim da medida desde 2023, mas solução só virá fora do OE2026.

O Governo está a preparar o fim do desconto fiscal no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), procurando uma solução que evite o aumento dos preços dos combustíveis aos consumidores.

A intenção foi confirmada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que garantiu que a medida será pensada com cautela, “aproveitando os mercados de baixo preço” para que a retirada do apoio não se traduza numa subida na bomba.

“Estamos a trabalhar numa solução que permita não encarecer os preços”, afirmou o ministro esta quarta-feira, sublinhando que se trata de uma medida a “médio prazo” e que, por isso, ficará de fora do Orçamento do Estado para 2026.

A pressão para acabar com este apoio fiscal vem da Comissão Europeia, que desde 2023 tem insistido no seu fim. Bruxelas chegou a fazer um reparo à proposta de Orçamento de 2024 e, em julho deste ano, enviou uma carta ao Governo português reiterando essa exigência.

