Governo quer rever Código da Estrada. Multas devem render 113 milhões ao Estado

O Governo quer rever o Código da Estrada, segundo a proposta do Orçamento do Estado de 2026 (OE2026) entregue esta quinta-feira. Entre os objetivos está a implementação da Estratégia Visão Zero 2030, que ainda está em desenvolvimento, e a melhoria da eficácia do sistema de segurança rodoviária, enquanto o valor esperado das multas por infrações na estrada sobe para 113 milhões de euros.

No relatório da proposta de Orçamento do Estado, o Governo fala em promover "alterações legislativas para a condução sob influência de substâncias psicotrópicas", e rever o Código da Estrada, com os objetivos de implementar os "eixos prioritários da Visão Zero 2030 e a transformação digital da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária".

A proposta do Governo refere que o Ministério da Administração Interna "pretende aumentar a eficácia na gestão das contraordenações rodoviárias, reduzindo em 5% o número de processos prescritos". Para isso vai contribuir a intenção de "diminuir o prazo entre a data da infração e a notificação do arguido em processos no âmbito do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade".