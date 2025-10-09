Mais tabaco e menos álcool no OE 2026. Governo prevê receber mais 38,4 milhões dos fumadores

A receita do imposto sobre o tabaco deve subir ligeiramente em 2026, segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue esta quinta-feira pelo Governo. Já o imposto sobre o álcool deverá render menos aos cofres do Estado.

Dos impostos indiretos sobre o consumo, o imposto de consumo sobre o tabaco é o terceiro mais rentável para o erário público. No OE2026, a previsão de receita devido às compras de tabaco é de 1,675 mil milhões de euros — o orçamento de 2025 apontava para 1,637 mil milhões. É um aumento ligeiro, de 38,4 milhões de euros, ou 2,34%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Já outro imposto sobre um consumo específico, o das bebidas alcoólicas, deve render menos 48 milhões de euros. O OE2026 prevê uma receita de 316,7 milhões de euros sobre o consumo de cerveja, vinho, bebidas destiladas (como o whiskey) e espirituosas (como vermutes e licores) — para 2025 estavam previstos 364,7 milhões de euros.

Ao todo, os dois consumos devem render ao Estado 1,992 milhões de euros.