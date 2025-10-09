Menu
Mais tabaco e menos álcool no OE 2026. Governo prevê receber mais 38,4 milhões dos fumadores

09 out, 2025 - 13:48 • João Pedro Quesado

Lotarias vão render cerca de cinco milhões mais que em 2025, e o imposto do jogo deve dar mais 32 milhões de euros em receita.

A receita do imposto sobre o tabaco deve subir ligeiramente em 2026, segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue esta quinta-feira pelo Governo. Já o imposto sobre o álcool deverá render menos aos cofres do Estado.

Dos impostos indiretos sobre o consumo, o imposto de consumo sobre o tabaco é o terceiro mais rentável para o erário público. No OE2026, a previsão de receita devido às compras de tabaco é de 1,675 mil milhões de euros — o orçamento de 2025 apontava para 1,637 mil milhões. É um aumento ligeiro, de 38,4 milhões de euros, ou 2,34%.

Já outro imposto sobre um consumo específico, o das bebidas alcoólicas, deve render menos 48 milhões de euros. O OE2026 prevê uma receita de 316,7 milhões de euros sobre o consumo de cerveja, vinho, bebidas destiladas (como o whiskey) e espirituosas (como vermutes e licores) — para 2025 estavam previstos 364,7 milhões de euros.

Ao todo, os dois consumos devem render ao Estado 1,992 milhões de euros.

OE2026 prevê mais 2,8 mil milhões de receita de IRS e menos 1,2 mil milhões de IRC

Orçamento do Estado

OE2026 prevê mais 2,8 mil milhões de receita de IRS e menos 1,2 mil milhões de IRC

Impostos sobre combustíveis (ISP), veículos (ISV),(...)

O valor das multas esperadas pelo Governo salta mais de 140 milhões de euros. A proposta entregue pelo ministro das Finanças prevê arrecadar 465,9 milhões de euros em 2026, face aos 325,3 milhões que foram previstos para 2025.

Entre os impostos indiretos, a receita do Imposto Único de Circulação (IUC) também deve aumentar, de 535 milhões esperados em 2025 para 601 milhões esperados em 2026.

O imposto de selo passa a render 2,458 mil milhões — 210 milhões de euros mais que o previsto para 2025.

