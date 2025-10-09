OE2026. Escalões de IRS sobem 3,51%

09 out, 2025 - 13:30 • Ana Kotowicz
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado
Os escalões de IRS vão subir 3,51%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 entregue esta quinta-feira na Assembleia da República. É a confirmação de que o Governo vai seguir o cálculo automático da atualização de cada escalão, fórmula publicada há poucos dias em Diário da República, embora pudesse ter optado por uma subida mais favorável.
Este valor encontra-se abaixo das atualizações salariais para 2026, segundo o acordo firmado em concertação social, que prevê atualizações de 4,6%. Na prática, isto significa que sem outro tipo de medidas do Governo poderá haver subida da carga fiscal para quem tenha aumentos acima dos 3,5%.
A neutralidade fiscal fica assim posta em causa, já que quem vir o seu salário aumentar poderá também subir nos escalões do IRS, e, ao pagar mais imposto, poderá ver o aumento ser anulado.
Veja aqui as tabelas publicadas na proposta de Orçamento do Estado.
Por outro lado, há uma redução das taxas em 0,3 pontos percentuais entre o 2.º e o 5.º escalão, que já tinha sido acordada no Parlamento em julho. A taxa do 1.º escalão não sofre alterações.
As taxas dos 6.º, 7.º e 8.º e 9.º escalões ficam iguais, em 34,9%, 43,1%, 44,6%, 48%, respetivamente.