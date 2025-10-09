Menu
  • Noticiário das 13h
  • 09 out, 2025
Orçamento do Estado

OE2026. Escalões de IRS sobem 3,51%

09 out, 2025 - 13:30 • Ana Kotowicz

É a confirmação de que o Governo vai seguir o cálculo automático da atualização de cada escalão, fórmula publicada há poucos dias em Diário da República, embora pudesse ter optado por uma subida mais favorável.

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

Os escalões de IRS vão subir 3,51%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 entregue esta quinta-feira na Assembleia da República. É a confirmação de que o Governo vai seguir o cálculo automático da atualização de cada escalão, fórmula publicada há poucos dias em Diário da República, embora pudesse ter optado por uma subida mais favorável.

Este valor encontra-se abaixo das atualizações salariais para 2026, segundo o acordo firmado em concertação social, que prevê atualizações de 4,6%. Na prática, isto significa que sem outro tipo de medidas do Governo poderá haver subida da carga fiscal para quem tenha aumentos acima dos 3,5%.

Veja aqui as tabelas publicadas na proposta de Orçamento do Estado.

