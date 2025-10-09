OE2026. Escalões de IRS sobem 3,51%

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

Os escalões de IRS vão subir 3,51%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 entregue esta quinta-feira na Assembleia da República. É a confirmação de que o Governo vai seguir o cálculo automático da atualização de cada escalão, fórmula publicada há poucos dias em Diário da República, embora pudesse ter optado por uma subida mais favorável.

Este valor encontra-se abaixo das atualizações salariais para 2026, segundo o acordo firmado em concertação social, que prevê atualizações de 4,6%. Na prática, isto significa que sem outro tipo de medidas do Governo poderá haver subida da carga fiscal para quem tenha aumentos acima dos 3,5%.



Veja aqui as tabelas publicadas na proposta de Orçamento do Estado.