  Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
Orçamento do Estado 2026

OE2026. Governo prevê aumento de gastos com pessoal na Educação

09 out, 2025 - 16:20 • Filipa Ribeiro

Reconhecendo a necessidade de contratar mais professores e melhorar a carreira o Governo prevê gastar mais 207 milhões de euros em 2026 do que este ano. No total, o sector da Educação terá um orçamento de 7,54 mil milhões de euros - um reforço de mais 4,5%.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2026, o Governo reconhece a necessidade de contratar mais professores e rever a carreira docente, e, nesse sentido, prevê gastar mais 207 milhões de euros com pessoal que em 2025.

O executivo atribui ao sector da Educação — sem Ensino Superior — 7,54 mil milhões de euros, o que corresponde a um reforço de mais 324,5 milhões de euros (ou seja, um aumento de 4,5%).

No apoio à educação pré-escolar e ao ensino particular, o documento prevê 736,5 milhões para a primeira e 210,2 milhões para o segundo, o que representa um aumento global de 6,9% em relação aos valores transferidos este ano: mais 7,8% para a educação pré-escolar e 3,6% para os privados.

Na tabela, o Governo aponta ainda 390 milhões de euros para funcionamento das escolas e aquisição de material, onde se incluem a ação social escolar, o funcionamento dos programas educativos, da educação especial, o aluguer de instalações desportivas e o programa de gratuitidade dos manuais escolares.

Está ainda prevista uma verba de 136,4 milhões de euros para investimentos das escolas e da Direção-Geral da Educação na transição digital, através da “produção e disponibilização de recursos e conteúdos educativos digitais de qualidade" numa altura em que se aposta na transição das provas para o formato digital.

