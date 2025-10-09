OE2026. Governo prevê descida da Euribor a 3 meses e subida da taxa de juro a 10 anos

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

O Governo antecipa uma redução da Euribor a 3 meses para 2,0% no próximo ano e uma subida das taxas de juro de longo prazo para 3,4%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

"Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, antecipa-se que a política monetária permaneça relativamente inalterada em 2026. De acordo com as projeções do mercado de futuros, em finais de agosto de 2025, a Euribor a três meses deverá descer ligeiramente em 2026, para 2,0% (2,1% em 2025), lê-se no relatório que acompanha a proposta, hoje entregue no parlamento.

Por sua vez, "as taxas de juro de longo prazo da área do euro (10 anos) deverão prosseguir o movimento ascendente em 2026", para 3,4%, face a 3,1% estimados para este ano.

Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, o Governo antecipa que a política monetária na zona euro "permaneça relativamente inalterada em 2026": "As expectativas indicam a continuação do ciclo de descidas das taxas de juro nos EUA, em contraste com o Banco Central Europeu, cujo movimento de maior acomodação da política monetária deverá ter chegado ao fim", refere.