OE2026: Governo prevê entregar 600 veículos à PSP e GNR

O Governo prevê concluir no próximo ano mais de 30 intervenções em postos da GNR e esquadras da PSP e entregar mais de 600 veículos às forças de segurança, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Segundo o documento entregue na Assembleia da República, o Governo "está comprometido em garantir melhores instalações, veículos mais modernos, mais armamento, equipamentos adequados, bem como sistemas de informação cuja sofisticação é necessária para o desempenho das missões atribuídas à GNR e à PSP".

"Dando continuidade aos investimentos em curso, bem como ao plano de atividades aprovado para 2025 e 2026, o Governo conta ter concluídas mais de 30 intervenções em postos e esquadras, entregar mais de 600 veículos e atribuir mais de 20 mil bens, entre armamento, equipamentos de proteção individual e equipamentos para funções especializadas", especifica a proposta.

O executivo tem igualmente como prioridades para o próximo ano "reforçar o policiamento de visibilidade, de proximidade e comunitário, bem como intensificar as ações grupais de prevenção criminal".

O aumento do número de câmaras de videovigilância das forças de segurança nas ruas é também uma das prioridades do Governo para o próximo ano, que refere na proposta que estes sistemas "constituem um auxílio com provas dadas na garantia da proteção e segurança de pessoas e bens" e "na prevenção e repressão da prática de crimes".

O Ministério da Administração Interna garante que, com estes sistemas de videovigilância, não está "em causa a substituição de elementos das forças de segurança nas ruas".

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.