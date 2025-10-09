OE2026. Orçamento para a Defesa aumenta 700 milhões

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

O Governo propõe um reforço de mais 700 milhões de euros do orçamento para a área da Defesa no próximo ano. Na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o executivo define para a pasta da Defesa uma fatia de mais de 3.800 milhões de euros, quando este ano para a área foram destinados 3.100 milhões de euros.

Na proposta de lei entregue no Parlamento, o Governo — além do aumento do investimento de 22,5% — indica que o executivo fica autorizado a "proceder a altrações orçamentais" nas "receitas e despesas decorrentes do conflito armado na Ucrânia, incluindo os compromissos do Ministério da Defesa Nacional com a projeção de forças nacionais destacadas associadas ao reforço do flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte e no respeito pelo direito internacional, e no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz".

Além da área da Defesa, a área da Habitação e Infraestruturas é a que recebe a maior atualização orçamental com um aumento superior a 10%. Está previsto para 2026 um investimento de 10.119 milhões de euros quando no documento aprovado para este ano o valor destinado foi de cerca de 9.176 milhões.

No sentido contrário, as pastas da Agricultura e da Economia são as que recebem maior corte no Orçamento com reduções na ordem dos 15% e dos 30%.