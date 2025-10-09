OE2026 prevê mais 2,8 mil milhões de receita de IRS e menos 1,2 mil milhões de IRC

O Governo prevê arrecadar mais 2,8 mil milhões de receita de IRS no Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) e menos 1,2 mil milhões de IRC, em comparação com o OE2025.

A proposta entregue esta quinta-feira pelo ministro das Finanças, Miranda Sarmento, prevê uma receita de 19,495 mil milhões de euros no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS). O orçamento em vigor previa 16,610 mil milhões de receita de IRS em 2025.

Quanto ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), a direção é diferente. A proposta de OE2026 refere uma receita prevista de 9,532 mil milhões de euros — o OE2025 previa 10,794 mil milhões de euros.

Ao todo, o Governo espera somar, em 2026, 29,028 mil milhões de euros em impostos diretos — cerca de mais mil milhões do que em 2025 —, e 34,497 mil milhões de euros em impostos indiretos — menos 866 milhões de euros do que este ano.