Inflação desce para 2,4% em setembro

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 2,4% em setembro, taxa inferior em 0,4 pontos percentuais à observada no mês anterior. Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, a inflação subjacente registou uma variação de 2,0% (2,4% em agosto).

O índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 0,3% (-0,2% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados manteve-se em 7%, após sete meses de aumentos consecutivos.

Os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas foram os que mais contribuíram para a variação homóloga do IPC, seguidos dos restaurantes e hotéis. Já o vestuário, calçado e comunicações, tiveram contribuições negativas.

O índice harmonizado de preços no consumidor apresentou uma variação homóloga de 1,9%, inferior em 0,3 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área Euro.