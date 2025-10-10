Menu
  • 10 out, 2025
Preços dos combustíveis. Gasóleo desce, gasolina não mexe

10 out, 2025 - 10:35 • Olímpia Mairos

Os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

A próxima semana vai trazer uma nova mexida nos preços dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer um cêntimo e a gasolina não deve sofrer alterações.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,539 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,702 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custa atualmente 1,549 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina vale 1,702 euros.

