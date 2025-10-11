"Desacelerar a economia" pode ser a solução para o capitalismo?

Na entrada do outono e a uma semana de mudar a hora, ficam sugestões literárias para preencher os dias com novas ideias.

“Visões da Desigualdade”, Branko Milanovic (Actual)

Esta é uma viagem de dois séculos, da Revolução Francesa ao fim da Guerra Fria, que explora como seis dos economistas mais influentes da história refletiram sobre a desigualdade e a distribuição de rendimentos. Uma leitura para, no mínimo, refletir sobre o que queremos que seja a redistribuição no nosso tempo.

Neste livro o economista sérvio-americano, Branko Milanovic, antigo economista chefe do Banco Mundial e considerado um especialista nesta área, recua no tempo e coloca a mesma questão a seis economistas: “Como encara a distribuição de rendimentos na sua época e como espera que ela se altere?”

São questionados François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Vilfredo Pareto e Simon Kuznets. Ou seja, em cerca de 350 páginas o autor analisa a obra de cada um e como evoluiu o respetivo pensamento sobre a desigualdade, o que permite observar como as visões variaram entre épocas e sociedades.

Milanovic conclui que não podemos falar de "desigualdade" como um conceito geral, “qualquer análise está ligada a um tempo e lugar específicos”. O economista traça retratos intelectuais, que definem a desigualdade à luz da teoria económica da altura e incluindo as nuances psicológicas e perspetiva de cada pensador, tendo em conta os respetivos contextos e metodologias históricas.

“O Capital no Antropoceno”, Kóhei Saitó (Presença)

A desaceleração da economia em resposta à crise ambiental e ao aumento da desigualdade. É a solução defendida pelo jovem filósofo japonês Kóhei Saitó, num livro que desafio o capitalismo.

O autor inspira-se na ecologia marxista, o que rompe com a conceção comum de que para Marx seria indiferente a natureza. Estava focado no trabalho, como principal gerador de valor, a natureza era "matéria-prima" para a produção. A propriedade e as condições de produção eram o campo de batalha revolucionário.

No entanto, já nos últimos anos de vida, Karl Marx passou a dar mais atenção à biologia, química e geologia, segundo revelam cadernos, cartas e escritos menos conhecidos. Demonstra mais respeito pelas sociedades agrárias e pré-capitalistas e escreve, por exemplo: "como a Terra é finita, é óbvio que existem limites biofísicos absolutos para a acumulação de capital."

Além desta nova visão de Marx, Saitó explora uma solução alternativa ao capitalismo: o “decrescimento”. Defende a desaceleração da economia e a redução do consumo, uma sociedade mais justa, que não esteja focada no lucro mas nas necessidades humanas.

Saito questiona ainda a viabilidade das soluções tecnológicas para problemas ambientais e sublinha a necessidade de ir além da reciclagem e dos carros elétricos. É preciso mais, muito mais.



