Crescimento pela "destruição criativa" e inovação vale Nobel a três economistas

A Academia sueca atribuiu mais uma vez o Nobel a um trio. O galardão de Ciências Económicas de 2025 foi esta segunda-feira concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. O trabalho dos três economistas explica como a tecnologia dá origem a novos produtos e métodos de produção que substituem os antigos, dando lugar a um melhor padrão de vida, saúde e qualidade de vida.

"Nos últimos dois séculos, pela primeira vez na história, o mundo viu um crescimento económico sustentado. Isso tirou um grande número de pessoas da pobreza e lançou as bases da nossa prosperidade", avança a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado. Os laureados também demonstraram que o progresso não pode ser considerado garantido, enquanto dois dos premiados destacaram que as políticas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, prejudicariam o crescimento, acrescenta a Academia. "A estagnação económica, e não o crescimento, tem sido a norma durante a maior parte da história da humanidade. O trabalho deles mostra que devemos estar cientes e neutralizar as ameaças ao crescimento contínuo", refere o comunicado.

Para a maioria dos economistas o crescimento económico é um motor da prosperidade, mas nem todos o consideram um bem absoluto. Os laureados de 2024 com o Nobel de Economia pelo trabalho sobre desigualdade, Daron Acemoglu, James Robinson e Simon Johnson, sobretudo este último, destacou como os benefícios da inovação tecnológica podem ser desviados para elites poderosas. Decorre ainda um forte debate sobre o nível de crescimento que é sustentável, à luz das mudanças climáticas causadas pelo homem e da degradação ambiental. Aghion alerta Europa sobre risco de ficar para trás Com todo o desenvolvimento tecnológico em curso e decisões de política económica com impacto internacional, o mundo assiste a um potencial ponto de inflexão na economia global. Muitos esperam que a inteligência artificial promova um novo ciclo de crescimento. Aos jornalistas, Philippe Aghion destaca os riscos estratégicos para a Europa de ficar ainda mais atrás dos Estados Unidos e da China em tecnologias do futuro, bem como os custos potenciais das barreiras ao comércio global. O economista volta a defender que a desglobalização e as barreiras tarifárias são "obstáculos ao crescimento", acrescentando que quanto maior o mercado, maiores as possibilidades de troca de ideias, transferência de tecnologias e competição saudável. "Qualquer coisa que atrapalhe a abertura é um obstáculo ao crescimento. Portanto, vejo uma espécie de nuvem negra atualmente a acumular-se, pressionando através de barreiras ao comércio e à abertura", diz. À Europa, Aghion pede que aprenda com os EUA e a China, a conciliar concorrência e política industrial. "Na Europa, em nome da política de concorrência, tornámo-nos totalmente contra qualquer forma de política industrial. Temos de evoluir nesse sentido e encontrar maneiras de conciliar a política industrial em áreas como defesa, clima, IA e biotecnologia", defende. Howitt questiona aumento do emprego na indústria dos EUA Howitt mostrou-se surpreendido pela atribuição do Nobel. Questionado pela agência Reuters, o economista disse estar “absolutamente surpreso" com o prémio. Em linha com o colega, também Howitt critica as políticas comerciais do presidente Trump. "Está claro que isso vai desencorajar a inovação, reduzindo o que chamamos de efeito escala", diz. "Iniciar uma guerra tarifária apenas reduz o tamanho do mercado para todos," conclui.