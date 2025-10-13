Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Gasóleo desce, gasolina não mexe

13 out, 2025 - 06:00 • Olímpia Mairos

O preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,539 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,702 euros.

A+ / A-

A semana arranca com mais uma nova mexida nos preços dos combustíveis.

O preço do gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deve descer um cêntimo e a gasolina não deve sofrer alterações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,539 euros por litro enquanto o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,702 euros.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

As medidas em vigor incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na passada sexta-feira 1,549 euros, enquanto preço médio do litro de gasolina valia 1,702 euros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)