Preço do ouro bate novo recorde: 4200 dólares

15 out, 2025 - 10:06 • Lusa
O preço do ouro, metal precioso considerado mais fiável, voltou hoje a subir para um recorde de 4.200 dólares a onça (3.627 euros/28,3 gramas), enquanto se aguarda mexidas nos juros pela Reserva Federal norte-americana (Fed).
Segundo a Bloomberg, pelas 8h10 horas, o ouro atingiu um valor de 4.200,61 dólares, mais 1,38%.
Há uma semana, num contexto de tensão comercial entre Estados Unidos da América (EUA) e China, além dos conflitos militares no Médio Oriente e na Ucrânia, o ouro tinha ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 4.000 dólares/onça, com analistas a preverem que chegue aos 5.000 no próximo ano.
O presidente da Fed, Jerome Powell, declarou terça-feira que os peritos economistas estão preocupados com um possível abrandamento do emprego nos EUA, "menos dinâmico e mais débil" até devido ao `fecho` ("shut-down") das instituições federais norte-americanas.
Na sua reunião de setembro, a Fed decidiu baixar os juros em um quarto, para entre 04% e 04,25%, e admitiu mais descidas ainda este ano, estando agendado o próximo encontro daqueles responsáveis para daqui a duas semanas (28 e 29 out).
Já a prata, que terça-feira também tinha atingido um preço recorde de 53,55 dólares, ficou-se hoje pelos 52,58 dólares.